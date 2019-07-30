Богдан утверждает, что Кличко полностью потерял контроль над Киевом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан утверждает, что некий «смотрящий» Киева предлагал ему разделить бюджетные деньги столицы. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам Богдана, городской голова столицы Виталий Кличко не контролирует ситуацию в городе.

«Несколько дней назад ко мне приходил один из адвокатов, представившийся адвокатом одного из „смотрящих“ Киева, который мешает господину Кличко эффективно управлять городом, и выразил такое предложение, что работа с местным бюджетом КГС и КГГА позволяет получить 40 млн долларов в год, — рассказал глава ОПУ. — Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет разделить пополам».

В то же время Богдан признал, что не может как-либо подтвердить сказанное, так как «не был готов к такой встрече», сообщает «Украинская правда».

Чиновник также заявил, что обратится в полицию по поводу ряда фактов, которые опубликовали журналисты. В частности, речь идет о строительстве Подольско-Воскресенского моста за 6 млрд грн, тендере на строительство Шулявского моста, а также хищений на строительстве стеклянного моста. В частности, по словам Богдана, при строительстве стеклянного моста его бюджет разворовал Вадим Столар.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Богдан также рассказал о том, что встречался с Кличко в Офисе президента, многократно предлагая «отказаться от института „смотрящих“, отойти от коррупционных схем и стать действительно народным мэром». В ответ мэр якобы подтвердил, что «не контролирует Киевский совет, есть 2-3 смотрящих, которые имеют определенные группы депутатов, — и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевсовете, а значит не будет эффективным мэром».

«Кличко подчеркнул, что он не имеет никакого отношения к коррупции и хищениям, он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим сделать не может. Он не задействован в коррупции, но иногда он использует совместную возможность передвижения на частном авиатранспорте», — заявил Богдан.

В то же время, как сообщает «Новое время», глава ОПУ подтвердил, что Кличко остается одним из претендентов на пост главы КГГА, которых рассматривает президент Украины Владимир Зеленский. «На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен», — объяснил Богдан.

Видео с брифинга главы ОПУ опубликовало на своей странице в Facebook «Радио Свобода».

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Виталия Кличко, он расценивает данные заявления высокопоставленного чиновника, как некомпетентность. «Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента — это выглядит, как минимум, странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала „Байки из склепа“ — подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше», — заявил мэр.

Кроме того, он призвал главу Офиса Зеленского передать в правоохранительные органы факты о коррупции, которыми тот располагает: «Все свои, как вы думаете, „страшилки“, господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными „информационными выступлениями“. Вы еще и законами и Конституцией манипулируете».

Столичный градоначальник напомнил также, что власть в Киеве выбирают сами жители города, а намерения разделить должности мэра и главы КГГА «являются попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление».

Как сообщала «Фраза», 23 июля 2019 года следователи Государственного бюро расследований вызвали Кличко на допрос.

На следующий день Богдан направил в Кабинет министров просьбу об увольнении Кличко с поста главы КГГА.