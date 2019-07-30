Сотни миллионов деревьев за полдня: в Эфиопии установили уникальный рекорд

В Эфиопии установлен уникальный рекорд. Как выяснили журналисты «Фразы», тут по инициативе правительства страны всего за полдня высадили почти четыреста миллионов деревьев.

Всего планируется высадить четыре миллиарда новых деревьев.

Высаживание по сути новых лесов прошло в формате «субботника», когда на работы вышли все государственные служащие, а также простые жители страны. Ради такого дела был организован выходной день.

У данной акции благая цель – борьба с наступающей засухой.

В ООН отмечают, что лесные территории страны сократились с 35% на начало прошлого века до 4% к началу нынешнего.

Как писала «Фраза», ученые запустили новую «страшилку», напрямую связанную с глобальным потеплением.

Сообщалось, что скончался легендарный разведчик, узнавший для СССР про лихорадку Эбола.