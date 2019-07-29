В Киев пришла «Большая вода». Появились фото и видео последствий стихии

В понедельник, 29 июля, в Киеве прошел сильный ливень, который превратил в «настоящие» реки транспортные артерии города. Как выяснили журналисты «Фразы», от стихии пострадали даже две станции метрополитена.

«Аварийно-спасательные службы приступили к ликвидации последствий грозы в Киеве. Спасатели сейчас работают на территории станции метро „Дорогожичи“, где произошло подтопление из-за масштабных осадков», ‒ говорится в сообщении КГГА.

В свою очередь, пользователи соцсетей сообщают, что подтопления произошло и у станции метро «Сырец».

Кроме того, жители столицы СМИ публикуют в Интернете фотографии и видео, на которых видно, что во многих районах города затопило дороги,

Как писала «Фраза», Венеция почти утонула. Появилось видео.

Ранее аномальный ливень затопил метро в Риме.