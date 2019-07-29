Появилось странное видео с Путиным и детьми (18+)

В сети появилось очередное странное видео с президентом РФ Владимиром Путиным и детьми. Как выяснили журналисты «Фразы», это не первый случай, когда российский лидер проявляет к малышам загадочную «нежность».

На этот раз два непонятных эпизода произошли после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Сначала Владимир Путин долго «жал» плечи двум мальчикам, а потом похлопал по попе маленькую девочку, которая не хотела смотреть ему в лицо.

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Как писала «Фраза», Путин умудрился опоздать на важную встречу в Ватикане.