В Днепре эпично горел трамвай

Утром понедельника, 29 июля, в Днепре произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Любарского прямо на ходу загорелся трамвай девятого маршрута.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что огонь вспыхнул «под днищем одинарного металлического трамвая». Выяснилось, что тут загорелась коробка силовой линии электросети.

Пожар тушили пять человек и одна единица техники.

К счастью, никто не пострадал.

Видео с места ЧП:

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