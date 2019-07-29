Умерла самая умная собака в мире, «знавшая» более тысячи слов

В США скончалась собака Чейсер, которую СМИ прозвали самой умной в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», она умерла в возрасте пятнадцати лет в Южной Каролине еще 23 июля, однако пост об этом лишь недавно появился в ее «Инстаграме».

Ее хозяин Джон Пилли скончался в прошлом году. Мужчина научил собаку необычным «трюкам».

Он занимался с ней по несколько часов каждый день. Американец показывал собаке вещь, сорок раз кряду говорил вслух ее название, после чего прятал ее, а Чейсер начинала искать.

В итоге, собака научилась распознавать 1022 предмета.

После смерти хозяина собака жила с его дочерью.

Как писала «Фраза», ученые рассказали об удивительной пользе от собак.