На окраине Киева в пьяной драке подрезали двух мужчин

На выходных, в субботу, 27 июля, на Русановке в Киеве произошла поножовщина. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в пьяной драке порезали двух мужчин.

Об этом сообщает киевская полиция.

Все началось с ссоры двух компаний, которые выпивали возле ларька, после чего один из пьяных дебоширов достал нож и бросился на противников.

Увидев кровь, нападавший и его товарищ бросились бежать. Позже их задержала полиция.

Ножом подрезали двух мужчин – их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как писала «Фраза», кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе.