На Житомирщине в лесу нашли тело зверски убитого «врага» Пашинского, ‒ СМИ

В Житомирской области обнаружен труп жителя Коростеня, который был фигурантом одного из уголовных производств о нарушениях избирательного законодательства. Как выяснили журналисты «Фразы», погибший пытался сорвать избирательную кампанию одиозного нардепа Сергея Пашинского.

Как передает пресс-служба областной полиции, в субботу, 26 июля, приблизительно в 12-30 в Малинский отдел полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что в лесополосе около селя Лепляны они нашли тело мужчины, присыпанное землей.

На следующий день сыщикам удалось установить личность погибшего. Им оказался 23-летний житель г. Коростеня, который в конце июня 2019 был объявлен в розыск как без вести пропавший.

По информации полиции, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»).

В свою очередь, издание «Страна» сообщает, что погибшим оказался Илья Обиход по прозвищу «Француз», который пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося в 64-м округе нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев ‒ Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.

Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации СМИ, с обоими якобы «жестко» пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.

Знакомые Ильи Обихода также заявили изданию о своих подозрениях по поводу его исчезновения ‒ у них были опасения, что «Француза» убили люди, которые работают на Пашинского.

Сообщается, что перед смертью парня пытали ‒ тело раздето почти догола, сломана челюсть. На голову мужчины убийцы натянули пластиковый мешок.

По предварительной информации, «Француз» был убит выстрелом в спину.

Как писала «Фраза», журналист Найем признал подлинность «компромата» на Пашинского. Но с важной оговоркой.

Ранее журналисты обнаружили в деле о смерти Тымчука следы Пашинского.