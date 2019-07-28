В Киеве пьяный ветеран АТО напал с ножом на людей

В субботу вечером, 27 июля, на столичном жилмассиве Теремки произошел инцидент, в котором оказался замешан ветеран АТО. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Академика Вильямса неадекватный мужчина ни с того ни с сего стал угрожать компании отдыхающих.

Как передает «Информатор», приблизительно в 23-20 четверо отдыхающих (два парня и две девушки) заметили, как какой-то мужчина неподалеку от них справляет нужду. После этого он подошел к ним и начал разговор.

Изначально незнакомиц просил людей угостить его едой. Затем он попросил подержать его бутылку пива и стал всячески провоцировать конфликт. Когда ему отказали, он вытащил из кармана нож и стал его раскрывать.

В этот момент девушки отбежали от стола и принялись звать на помощь. К месту инцидента прибежали неравнодушные граждане, а вскоре приехала полиция.

Сообщается, что патрульные копы досмотрели нападавшего и изъяли у него нож. Также у него была порезана рука. Порез он получил при раскрытии ножа.

Сам же незнакомец вел себя вызывающе и утверждал, что ничего не делал. Также он отметил, что ранее проходил службу в зоне АТО.

На месте работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

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