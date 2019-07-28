Пранкеры от имени Зеленского позвонили днепропетровскому генералу-беспредельщику

Известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться начальнику ГУ НП Днепропетровской области Виталию Глуховере, который «вляпался» в громкий скандал, приказав задержать патрульных копов, посмевших остановить его авто. Как выяснили журналисты «Фразы», телефонные «хулиганы» сначала выдали себя за работника СМИ, а потом ‒ за самого Владимира Зеленского.

Как передает «Страна», «журналист» (Вован) сказал собеседнику, что хочет прояснить ситуацию, связанную незаконными действиями генерала и его подчиненных. Глуховеря же в ответ произнес классическую отговорку о кознях российской пропаганды.

«Я считаю, что это все российская пропаганда. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходите в кабинет, разберемся», ‒ сказал начальник полиции Днепропетровщины.

После вопроса пранкера о том, как связана российская пропаганда может быть связана с тем, что полицейский нарушает закон, генерал попрощался и бросил трубку.

Затем Глуховере позвонил уже «Зеленский» (Столяров). Лже-президент спросил, что за беспредел происходит в Днепропетровской области и откуда появилось видео, вызвавшее всеобщее возмущение.

«У меня ничего не произошло. Мы действуем в соответствии с законом... Ну я не понимаю... Очень много блогеров... Как они это выставили, мы покамест разбираемся», ‒ принялся оправдываться генерал.

Когда «Зеленский» стал сердиться и грозить увольнением, генерал пообещал выполнить все его указания и поступить в соответствии с законом.

Как писала «Фраза», Зеленский буквально онемел от беспредела днепропетровского генерала.