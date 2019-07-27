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Зеленский буквально онемел от беспредела днепропетровского генерала

Зеленский буквально онемел от беспредела днепропетровского генерала

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальное видео с участием начальника ГУ НП Днепропетровской области Виталия Глуховери, который приказал задержать патрульных полицейских, остановивших генеральский внедорожник за нарушение ПДД. Как выяснили журналисты «Фразы», «Зе» потребовал от руководства силовых ведомств принять меры в отношении горе-начальника.

Как написал Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, просмотрев видеоролик, он «сначала не имел слов ‒ даже нецензурных».

Президент потребовал от Арсена Авакова уволить скандального генерала, а руководителя ГБР провести «быстрое и бескомпромиссное» расследование инцидента.

Кроме того, Владимир Зеленский обратился ко всем украинским чиновникам с предупреждением о том, что времена безнаказанности и особого к ним отношения, к которому они «так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины», навсегда прошли.

«Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Вы будете только и в первую очередь под ним... Так что лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите... Страна и народ крепче всех вас ‒ они выстоят. Вы же ‒ исчезнете», ‒ резюмировал глава государства.

Как писала «Фраза», на должность Генпрокурора Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру опытного аппаратчика.

Ранее сообщалось, что Верховный главнокомандующий Зеленский лично отдал приказ на захват российского танкера NEYMA.

Тэги: общество, Днепропетровская область, скандал, ПДД, видео, Арсен Аваков, генерал, патрульная полиция, МВД, КОРД, Владимир Зеленский, новости Украины

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