Появилось видео, как в Харькове патрульные копы сбили людей прямо на пешеходном переходе

В пятницу вечером, 26 июля, в Харькове произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина с малолетним ребенком. Как выяснили журналисты «Фразы», потерпевшие пересекали проезжую часть по «зебре», когда в них врезалось полицейское авто.
Как передает «Корреспондент», резонансная авария случилась приблизительно в 20-35 на пересечении проспектов Героев Сталинграда и Петра Григоренко.
Выполняя поворот, патрульный автомобиль Toyota Prius совершил наезд на 59-летнюю гражданку и трехлетнего мальчика, которые шли по пешеходному переходу.
В результате инцидента женщина получила травму ног, а ребенок ‒ повреждение мягких тканей.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. На место аварии выезжало руководство Управления патрульной полиции города. По факту действий копов проводится служебная проверка.
В сети появилось видео инцидента.
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