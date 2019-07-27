Появилось видео, как в Харькове патрульные копы сбили людей прямо на пешеходном переходе

В пятницу вечером, 26 июля, в Харькове произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина с малолетним ребенком. Как выяснили журналисты «Фразы», потерпевшие пересекали проезжую часть по «зебре», когда в них врезалось полицейское авто.

Как передает «Корреспондент», резонансная авария случилась приблизительно в 20-35 на пересечении проспектов Героев Сталинграда и Петра Григоренко.

Выполняя поворот, патрульный автомобиль Toyota Prius совершил наезд на 59-летнюю гражданку и трехлетнего мальчика, которые шли по пешеходному переходу.

В результате инцидента женщина получила травму ног, а ребенок ‒ повреждение мягких тканей.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. На место аварии выезжало руководство Управления патрульной полиции города. По факту действий копов проводится служебная проверка.

В сети появилось видео инцидента.

Как писала «Фраза», в Киеве патрульный автомобиль провалился в люк.

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