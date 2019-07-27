В Киеве пьяный прокурор сбежал от полиции через заросли кустов

В субботу ночью, 27 июля, в Голосеевском районе столицы патрульные остановили автомобиль Chevrolet Cruz, которым управлял пьяный сотрудник прокуратуры. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, за рулем авто находился гражданин Леляк Ярослав Александрович, занимающий должность прокурора Васильковского отделения Киево-Святошинской районной прокуратуры. Он имел все признаки алкогольного опьянения.

Сообщается, что горе-прокурору сразу же предложили пройти проверку на «драгере» на месте и нашли двоих понятых, ими оказались участники общественной организации PitBull Киев.

Однако, проходить тест на месте водитель отказался. После чего ему предложили проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Этот вариант его якобы устроил, но вместо того чтобы ехать в больницу, нарушитель внезапно бросился бежать в заросли кустов, где и скрылся в неизвестном направлении.

Как писала «Фраза», в черкасском ресторане пьяный прокурор размахивал пистолетом и пытался помочиться на девушек.

Ранее в Днепре пьяный экс-военный прокурор открыл стрельбу с балкона.