Звезда сборной Германии по футболу подвергся вооруженному нападению в Лондоне

Звездный полузащитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Месут Озил в столице Англии подвергся вооруженному нападению со стороны двоих неизвестных на скутерах. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло все в тот момент, когда Озил с одноклубником Сеадом Колашинацем находился в своем автомобиле стоимостью 100 тысяч фунтов.

Двое неизвестных подошли к автомобилю и начали угрожать Озилу ножом. Колашинац выскочил из машины и с голыми руками набросился на нападавших. Немец же спрятался в турецком ресторане, который был расположен рядом.

На шум сбежался персонал ресторана, после чего нападавшие скрылись. Озил и Колашинац в результате инцидента не пострадали.

An incident took place in London today where Arsenal’s Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: "We have been in contact with both players and they are fine.«pic.twitter.com/38Y2l4FJro — Goal (@goal) 25 июля 2019 г.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2012 году бывший полузащитник киевского «Динамо» бразилец Раффаэль подвергся разбойному нападению у себя на родине. Футболист, который проводил отпуск в 2,5-миллионном городе Форталеза, вместе со своей женой Джемили, братом Даниилом, а также другом семьи садился в машину и был атакован двумя вооруженными мужчинами.