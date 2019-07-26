Звезда сборной Германии по футболу подвергся вооруженному нападению в Лондоне

Звездный полузащитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Месут Озил в столице Англии подвергся вооруженному нападению со стороны двоих неизвестных на скутерах. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло все в тот момент, когда Озил с одноклубником Сеадом Колашинацем находился в своем автомобиле стоимостью 100 тысяч фунтов.
Двое неизвестных подошли к автомобилю и начали угрожать Озилу ножом. Колашинац выскочил из машины и с голыми руками набросился на нападавших. Немец же спрятался в турецком ресторане, который был расположен рядом.
На шум сбежался персонал ресторана, после чего нападавшие скрылись. Озил и Колашинац в результате инцидента не пострадали.
Ранее «Фраза» сообщала, что в 2012 году бывший полузащитник киевского «Динамо» бразилец Раффаэль подвергся разбойному нападению у себя на родине. Футболист, который проводил отпуск в 2,5-миллионном городе Форталеза, вместе со своей женой Джемили, братом Даниилом, а также другом семьи садился в машину и был атакован двумя вооруженными мужчинами.