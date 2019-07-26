Епископ Виктор: Крестный ход – это, прежде всего, молитва

Крестный ход — это, прежде всего, молитва, объединяющая тысячи православных душ и сердец в едином молитвенном порыве к Богу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба) в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале, сообщает Центр информации УПЦ.

«Уже традиционно каждый год поблагодарить Всемилостивого Бога и нашего Крестителя и Просветителя мы, верные чада Украинской Православной Церкви, собираемся 27 июля в городе Киеве здесь, на Владимирской горке, откуда все вместе отправимся к колыбели украинского Православия — Киево-Печерской лавре», — обратился к верующим иерарх.

Он подчеркнул, что «крестный ход — это, прежде всего, молитва, которая объединяет тысячи православных душ и сердец в едином молитвенном порыве к Богу», и пригласил всех верующих присоединиться к крестному ходу с молитвой за мир в Украине.

«Мы будем идти, и молиться за наше единство и понимание, будем шаг за шагом возносить молитвы за мир и благосостояние нашего народа, будем поднимать глаза вверх и умолять небо взойти на землю!», — подытожил владыка Виктор.

Епископ пригласил верующих принять участие в крестном ходе УПЦ, который состоится в Киеве 27 июля, призвав каждого сделать «свой небольшой и в то же время весомый вклад в наше общее, Богом просветленное будущее».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киев 26 июля прибудут 19 святынь, которые примут участие в торжествах в честь Дня Крещения Руси.