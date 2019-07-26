Илон Маск показал видео взлета и посадки будущего межпланетного корабля

Илон Маск показал в своем «Твиттере» видео взлета и посадки будущего корабля Starship. Как выяснили журналисты «Фразы», ожидается, что детище компании SpaceX будет осуществлять управляемые полеты между планетами и сможет отправиться на Марс.

Сейчас испытания звездолета, названного Starhopper, проходят на космодроме Бока-Чика в Техасе.

На кадрах видно, как он поднимается над поверхностью Земли на двадцать метров и потом опускается.

В ближайшее время расстояние увеличат до двухсот метров.

Как писала «Фраза», накануне звездолет Илона Маска эпично вспыхнул во время испытаний.