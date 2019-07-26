КНДР запустила в Японское море две ракеты. Трамп сказал, что это нормально

КНДР выпустила в Японское море две ракеты. Как выяснили журналисты «Фразы», они пролетели 430 и 690 километров на высоте пятидесяти километров.

Пока американские СМИ раздувают вокруг этого истерию, президент США Дональд Трамп заявил, что в запуске Северной Кореей ракет нет ничего страшного.

Так, он сказал Fox News: «Они не проводили ядерное испытание, они на самом деле не испытывали никаких других ракет кроме ракет малой дальности, то есть, такие вещи, которые испытывают многие другие страны».

В свою очередь, в Японии уже заявили, что ракеты, скорее всего, относятся к типу KN23 или его модификации, который испытали в прошлом мае. Это ракеты малой дальности.

Как писала «Фраза», пресс-секретаря Трампа едва не затоптали в КНДР.

Сообщалось, что президент США оскорбил британского посла.