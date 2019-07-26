Момент ДТП в Днепре попал на видео

Минувшей ночью в Днепре на перекрестке улиц Янтарная и Калиновая произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на большой скорости столкнулись Volkswagen Passat и Chevrolet Aveo.

Как передает «Информатор», дорогу не уступил водитель Volkswagen. Оказалось, что он приехал из Харькова. Его госпитализировали.

Момент столкновения, в результате которого машины разбросало в разные стороны, попал на видео:

Как писала «Фраза», в Днепре маршрутка переехала старушку – ее госпитализировали.

Ранее в Днепре машина охраны протаранила авто с ребенком.