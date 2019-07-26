В одной из киевских наливаек ночью произошла драка

Ночью пятницы, 26 июля, в кафе «40 градусов» по улице Вадима Гетьмана, 40а было неспокойно. Как выяснили журналисты «Фразы», тут произошла драка.

Как передает «Информатор», в наливайку забежал мужчина с ножом в неадекватном состоянии и принялся всех колотить.

Одного из посетителей забрала «скорая помощь», у него сотрясение мозга.

Приехавшие охранники и полицейские скрутили дебошира и угомонили разъяренную толпу местных выпивох.

Как писала «Фраза», на Троещине скрывавшийся от правосудия парень зачем-то подрезал полицейского.