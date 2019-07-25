«Петя, сдохни!» Порошенко хотели избить сразу после допроса в ГБР

В четверг, 25 июля, в Киеве было совершено «покушение» на экс-президента Украины Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», бывшего Гаранта Конституции намеревались избить сразу четверо молодых людей.

Как передает «Страна», резонансный инцидент произошел после того, как Петр Порошенко вышел из здания ГБР, где его допрашивали по делу о финансовых махинациях на заводе «Кузня на Рыбальском».

Возле зданию Бюро в этот момент находились несколько десятков сторонников и противников экс-президента. Одни из них скандировали «Позор!», «Вон!», «Петя, сдохни!», а их оппоненты выкрикивали «Порошенко!», «Реваншистов прочь!»

Сообщается, что в тот момент, когда Петр Порошенко садился в автомобиль, к нему неожиданно подбежали четверо молодчиков, один из которых запрыгнул на капот авто. В инцидент сразу же вмешалась охрана бывшего главы государства, что привело к драке.

Один из нападавших распылил охраннику в глаза слезоточивый газ, также телохранителя экс-президента ударили ногой. После этого нападавшие ретировались с места происшествия.

Как писала «Фраза», на предприятиях, связанных с Петром Порошенко, проходят обыски.

Ранее сообщалось, что ставленникам Порошенко пригрозили «Большим террором».