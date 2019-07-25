В Киеве полуголый пациент на ходу выпрыгнул из «скорой» и убежал

В среду, 24 июля, в Киеве из кареты скорой помощи на ходу выпрыгнул пациент, ранее пытавшийся свести счеты с жизнью. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео было размещено на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

По некоторым данным, сбежавший от врачей – это мужчина, который устроил дебош на крыше здания Владимирского рынка.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2019 года в Тернопольской области около железнодорожной станции Глубочка была обнаружена женщина с многочисленными переломами. Она по неизвестным причинам выпрыгнула из движущегося поезда.