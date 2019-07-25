Французский изобретатель попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске. Почти получилось

В четверг, 25 июля, известный французский изобретатель Франки Запата попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске. Как выяснили журналисты «Фразы», у него почти получилось.

Как пишут французские СМИ, он долетел до середины пролива, однако упал в воду во время «дозаправки» на специальной платформе, где ему меняли рюкзак с топливом.

Планировалось, что Франки Запата перелетит Ла-Манш со скоростью 140 километров за считанные минуты. Ширина пролива составляет 35 километров. Он должен был добраться из Франции в Великобританию.

К счастью, никто не пострадал.

Как писала «Фраза», звездолет Илона Маска эпично вспыхнул во время испытаний.