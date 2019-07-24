Полиция раскрыла зверское убийство красавицы-студентки в Киеве

Столичные оперативники в кратчайшие сроки раскрыли убийство 18-летней студентки, которое произошло в Голосеевском районе Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», за помощью к правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что его дочь Анастасия, которая живет и учится в столице, не выходит на связь.

Как передает пресс-служба полиции Киева, прибыв по указанному адресу ‒ квартиру в многоэтажном доме на ул. Ломоносова, 46/1 ‒ полицейские заметили, что дверь в помещение не заперта. Зайдя в квартиру, они обнаружили там тело девушки с множественными ножевыми ранениями.

Сыщики оперативно установили личность подозреваемого и начали его поиски. Получив информацию, что он может скрываться в Полтаве, ориентировку передали местным полицейским.

Отмечается, что еще до того момента, как правоохранителям стало известно об убийстве студентки, 18-летний злоумышленник вместе с родителями и адвокатом прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него напали.

Тем не менее, вещественных доказательств его причастности к этому преступлению оказалось достаточно.

В квартире, где произошло убийство, правоохранители изъяли его одежду со следами крови, которые он пытался застирать, а в доме, где жил парень, проводят неотложный обыск. Предварительно известно, что парень и девушка познакомились в Полтаве и дружили. Что произошло между ними в квартире ‒ предстоит выяснить следствию.

По данному факту следователем Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины («умышленное убийство»).

Фото ‒ kiev.informator.ua

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