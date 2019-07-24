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В сеть попал тизер-трейлер нового сериала «Чернобыль»

В сеть попал тизер-трейлер нового сериала «Чернобыль»

На крупнейшем видеохостинге мира ‒ Youtube ‒ появился тизер-трейлер российского сериала «Чернобыль», посвященного аварии на ЧАЭС. Как выяснили журналисты «Фразы», ролик опубликовали на белорусском канале Euroradio Live.

Как передает rusnext, действие телесериала будет разворачиваться с апреля по декабрь 1986 года с несколькими временными периодами.

«Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий», ‒ отметил режиссер сериала Алексей Мурадов.

Проект должен включить 12 серий, которые покажут хронологию событий техногенной катастрофы. Премьера сериала состоится на телеканале «НТВ».

Как писала «Фраза», ученый рассказал об опасности, которая подстерегает всех, кому на момент взрыва на ЧАЭС не исполнилось 18 лет.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер словил авторов сериала «Чернобыль» на плагиате.

Тэги: общество, Россия, СССР, мир, сериал, Чернобыль, Чернобыльская АЭС, телевидение, культура, ликвидаторы, НТВ, Чернобыльская зона, Чернобыльская трагедия, новости Украины

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