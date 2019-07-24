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Ефремов вышел из СИЗО и отправился в Киев доказывать свою и партии невиновность

Ефремов вышел из СИЗО и отправился в Киев доказывать свою и партии невиновность

Бывший народный депутат Украины, глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов покинул следственный изолятор в городе Старобельск Луганской области. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это произошло утром 24 июля.

Как сообщает ТСН, при себе у него не было никаких вещей, его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover. По данным издания, на нем Ефремов отправился в Киев. Также в машине политиков сопровождали двое представителей правоохранительных органов.

В комментарии собравшимся журналистам бывший депутат заявил, что все свои силы направит на отбеливание репутации, как своей, так и несуществующей Партии регионов: «Для меня главная задача — доказать, что я как член Партии регионов совсем невиновен, и что более миллиона людей, которые были в Партии регионов, — это добрые, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами».

При этом Ефремов признал, что в нынешней политической ситуации пока разбирается плохо, так как имел ограничения в информационном обеспечении.

Как сообщала «Фраза», 22 июля 2019 года Апелляционный суд Киева принял решение освободить бывшего главу фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова из-под стражи, в которой он провел три года по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним, по словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, Ефремова подозревают в причастности к созданию так называемой «Луганской народной республики».

Тэги: Киев, Партия регионов, Александр Ефремов, СМИ, политика, СИЗО, криминал, новости Украины

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