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На должность Генпрокурора Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру опытного аппаратчика

На должность Генпрокурора Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру опытного аппаратчика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с самого начала рассматривал кандидатуру заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки в качестве нового Генерального прокурора Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению главы государства, стране нужен новый Генпрокурор.

«Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. От самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка — крутой специалист, я вижу его одним из претендентов», — заявил Зеленский после брифинга по делу об убийстве российского журналиста Павла Шеремета, сообщает «Радио Свобода».

При этом, как сообщает РБК-Украина, президент подчеркнул, что приглашал на брифинг действующего Генпрокурора Юрия Луценко, однако тот ушел в отпуск.

Руслан Рябошапка — заслуженный юрист Украины, председатель Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, заместитель главы Офиса президента, член Совета национальной безпасности и обороны Украины.

С 1998 по 2010 гг работал в Министерстве юстиции Украины. В 2010-2011 гг возглавлял Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров Украины. После его расформирования продолжал работать в Секретариате до 2013 г.

В 2013-2014 гг работал в правозащитной организации Transparency International Украина. В 2016-2017 гг был членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Тэги: Генеральная прокуратура Украины, политика, кандидатура, Владимир Зеленский, новости Украины, Руслан Рябошапка

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