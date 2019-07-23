Талантливый российский боксер скончался от травм, полученных во время боя

Российский боксер-профессионал Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Как выяснили журналисты «Фразы», роковой поединок состоялся 20 июля в американском городке Оксон Хилл.

Как передает «Спорт-Экспресс», в 11 раунде Дадашев стал пропускать много ударов, что вынудило его тренера ‒ Бадди Макгирта ‒ остановить поединок. Вскоре после этого боксера вырвало и он стал терять сознание.

Спортсмена госпитализировали в больницу в критическом состоянии, у него начался отек мозга, в связи с чем ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, боксер скончался не приходя в сознание.

Максим Дадашев начал профессиональную карьеру в 2016 году. Он одержал 13 побед, 11 из которых ‒ нокаутом.

С пуэрториканцем Матиасом он бился за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона IBF в весе до 63,5 кг.

Как писала «Фраза», итальянский боксер умер после сокрушительного нокаута.

Ранее в сети появилось видео, как судья в ринге «отхватил» сильнейший удар ногой по лицу.