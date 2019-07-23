В центре Киева заживо сгорела женщина

Днем вторника, 23 июля, в центре Киева на Кловском спуске 14/24 произошел пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», огонь вспыхнул на пятом этаже восьмиэтажного дома.

Как передает «Информатор», прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали людей. В горевшей квартире обнаружили труп погибшей женщины.

Местные жители говорят, что пожилая женщина часто употребляла спиртное и курила прямо в квартире, к ней постоянно приходили бомжи.

Пожар тушили сорок минут. Работали 45 человек и 13 единиц техники.

Как писала «Фраза», под Киевом полыхала АЗС. Люди слышали взрывы.

Ранее в ДТП под Киевом заживо сгорели двое военных.