Под Киевом пьяные девочки-подростки лезли в драку с врачами и полицией

В понедельник, 22 июля, в Киевской области в городе Боярка две несовершеннолетние девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с врачами и правоохранителями. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

На видеокадрах видно, как девушки подбегают к врачам, пытаясь их ударить. На помощь приехали правоохранители, но когда они попытались помешать несовершеннолетним, одна из них начала бить и полицейских. Судя по видео, подростки были в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы успокоить дебоширок, сотрудники полиции вынуждены были применить слезоточивый газ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.

В марте 2019 года в Деснянском районе Киева в школе № 294 девочки-подростки избили свою одногодку.