Под Киевом ударом ножом в шею убили журналиста

Накануне, 21 июля, в Киевской области в городе Славутич был убит местный журналист Юрий Булат. Как выяснили журналисты «Фразы», он получил смертельное ножевое ранение в шею.

По информации издания «РИА-М», тело журналиста было обнаружено на улице.

На опубликованном видео с камер наблюдения видно, что на него напали трое. Между участниками инцидента завязалась драка, в ходе которой один из нападавших выхватил нож и ударил им журналиста. По предварительной информации, ударон пришелся прямо в сонную артерию.

В данный момент двое нападавших задержаны. Поисками третьего занимаются правоохранители.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь с 14 на 15 июля в городке Фастов Киевской области произошло умышленное убийство — там на железнодорожном вокзале в драке сошлись двое бездомных мужчин.