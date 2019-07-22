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В УПЦ объяснили, что означает титул «Вселенский»

В УПЦ объяснили, что означает титул «Вселенский»

Ошибочно полагать, что Предстоятель Константинопольской Церкви, которого также называют Вселенским — это Патриарх всего мира. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в эфире «Першого Козацького».

«Не надо думать, что Константинопольский патриарх — это Патриарх всего мира. Это Патриарх империи, которой уже нет. И если бы не территория Американской архиепископии, греки в Австралии, Северной Греции, острова Крит, у Константинопольского патриарха осталось бы 20-30 приходов, которые существуют на территории Турции», — сказал протоиерей Николай.

Он объяснил, что титул «Вселенский» означает на самом деле «патриарх Византийской империи».

«Вселенский не надо понимать в астрономическом смысле этого слова, что он там [Патриарх] земного шара, Марса и всей Солнечной системы. Вселенский Патриарх — значит Патриарх Византийской империи в переводе с греческого языка. <...> Византийская империя называлась „икумени“ — то есть населенная земля цивилизованными людьми, потому что греки всех считали варварами», — разъяснил спикер УПЦ.

Он напомнил, что титул «Вселенский Патриарх» приняли где-то в VI-VII веке, и против него протестовали в свое время и Папа Римский, и другие Предстоятели.

«Потому что все патриархаты — Римский, Антиохийский, Александрийский, Константинопольский, Иерусалимский — они все были на территории одного и того же государства — Византийской империи. И когда назвал сам себя Константинопольский Патриарх вселенским, то есть имперским, Папа Римский сказал: „Извините пожалуйста, а тогда кто я? Если ты — всей империи. Но я же тоже нахожусь на территории империи“», — добавил протоиерей Николай.
Тем более, что в переводе на латинский язык этот титул вообще переводился как «универсалис», отметил священнослужитель.

Он также рассказал, что папа Римский до сих пор в официальных письмах Константинопольскому Патриарху пишет: «Архиепископу Константинополя — Нового Рима».

«Точка. И „Вселенскому Патриарху“ не пишет. Он не признает за ним титула Вселенского Патриарха», — заключил спикер УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что возле Администрации Президента Комитет защиты Конституции провел акцию в защиту религиозных прав украинцев.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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