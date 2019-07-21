В Турции «сладкая парочка» занялась любовью прямо на глазах у детей (18+)

Вблизи одного из оживленных пляжей Турции произошел курьезный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь влюбленная пара занялась сексом прямо на глазах у отдыхающих.

В свою очередь, очевидцы сняли «действо» на камеру и опубликовали на одном из популярных видеохостингов.

На кадрах видно, что в это же время на пляже отдыхали маленькие дети. Впрочем, присутствие даже несовершеннолетних свидетелей не смутило влюбленных, которые даже не удосужились отплыть на надувном матрасе подальше от берега.

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Как писала «Фраза», в США охранник занимался «любовью» с трупом в морге.

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