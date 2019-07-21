Зеленский заявился на голосование вместе с женой. Но «ошибок прошлого» не повторил

В воскресенье, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства прибыл на избирательный участок вместе с первой леди.

Как передает «Страна», Зеленские сделали свой выбор на избирательном участке № 217, который находится в здании Колледжа морского и речного флота.

Сообщается, что в учебном заведении были значительно усилены меры безопасности ‒ на входе и внутри помещения колледжа дежурили правоохранители, а из-за многочисленных представителей СМИ на участке образовались небольшие очереди.

В этот раз, в отличие от президентских выборов, Владимир Зеленский не стал нарушать закон, демонстрируя окружающим заполненный бюллетень.

Сразу после голосования глава государства ответил на вопросы журналистов.

Как писала «Фраза», в воскресенье, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Украинцы избирают новый парламент по смешанной системе ‒ часть кандидатов в депутаты идет по партийным спискам, а часть ‒ как мажоритарщики по одномандатным избирательным округам.

Ранее сообщалось, что на главу партии Зеленского прямо на участке «напала» пенсионерка.