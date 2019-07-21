На главу партии Зеленского прямо на участке «напала» пенсионерка

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков прямо на избирательном участке ввязался в словесную перепалку с возмущенной женщиной-пенсионеркой. Как выяснили журналисты «Фразы», «разговор по душам» был зафиксирован на камеру очевидцами.

Как передают «Вести», Разумков прошел в помещение участка в сопровождении множества камер. Он взял бюллетень и отправился с ним в кабинку для голосования, после чего опустил бюллетень в урну.

Затем у него произошла небольшая стычка с женщиной пенсионного возраста, которая также пришла голосовать.

«Выборы ‒ это не игра!», ‒ упрекнула она главу «Слуги народа».

Как писала «Фраза», в воскресенье, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Украинцы избирают новый парламент по смешанной системе ‒ часть кандидатов в депутаты идет по партийным спискам, а часть ‒ как мажоритарщики по одномандатным избирательным округам.

Ранее сообщалось, что у Зеленского уже определились с кандидатурой председателя будущей Рады.