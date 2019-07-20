В сеть попало видео смертельного «лобового» ДТП возле «Юности» в Киеве

В сети появилось видео «лобового» столкновения двух легковых автомобилей, которое произошло 19 июля в районе столичного рынка «Юность». Как выяснили журналисты «Фразы», момент смертельной аварии был зафиксирован на видеорегистратор, установленный в проезжающей мимо машине.

Как передает «Информатор», автомобиль Daewoo ехал по улице Братиславской в сторону Троещины, а Hyundai ‒ в противоположном направлении. На съезде с путепровода водитель Nexia выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб протаранил своего корейского «собрата».

Сообщается, что от полученных травм водитель Daewoo погиб на месте. Его тело пришлось вырезать из деформированного автомобиля. Также пострадали мужчина и женщина из Hyundai. Их увезли в больницу.

Отмечается, что по злой «иронии» судьбы, за несколько часов до ДТП на водителя Nexia составили протокол по статье 130 КоАП Украины («управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов»).

У 33-летнего мужчины были явные признаки наркотического опьянения. Однако проходить врача нарколога он отказался.

Кроме того, во время осмотра места аварии, в сумке погибшего полицейские нашли две пластинки лекарственного препарата «Метадон».

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