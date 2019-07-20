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Под Киевом в ДТП погибли сразу трое неосторожных пешеходов

Под Киевом в ДТП погибли сразу трое неосторожных пешеходов

В пятницу вечером, 19 июля, возле села Вита-Почтовая Киево-Святошинского района произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь иномарка протаранила сразу троих неосмотрительных пешеходов.

Как передает «Информатор», трагедия случилась приблизительно в 22-50. Автомобиль Audi ехал из Киева в сторону села, когда перед ним на дорогу неожиданно выскочили три человека.

К сожалению, водителю неудалось избежать столкновения и Audi буквально «прошила» потерпевших.

Сообщается, что от полученных травм пешеходы ‒ мужчина и две женщины ‒ погибли на месте происшествия.

В свою очередь, прибывшие на место аварии полицейские перекрыли участок дороги для тщательного осмотра места ДТП. По предварительным данным, водитель иномарки был трезв. Обстоятельства трагедии выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве неосторожный мужчина погиб под колесами огромного бензовоза.

Ранее в Киеве грузовик переехал старушку прямо на пешеходном переходе (видео 18+)

Тэги: ДТП, водитель, жертвы, общество, происшествие, смерть, Audi, трасса, село, Киевская область, пешеход, новости Украины

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