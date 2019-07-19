Инцидент с Зеленским: Полторак пошел в полный отказ

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент между ним и президентом Владимиром Зеленским, который произошел во время презентации жилых модулей для военнослужащих. Как выяснили журналисты «Фразы», свою версию произошедшего «гражданский» генерал озвучил в интервью главреду издания «Цензор» Юрию Бутусову.

По словам Бутусова, Полторак заверил его, что на самом деле никакого инцидента между ним и Зеленским не произошло.

Как рассказал министр, после приветствия глава государства подошел к заместителям главы Офиса президента Рябошапке и Тимошенко, чтобы сказать им что-то наедине.

Поэтому в этот момент Зеленский повернулся к Полтораку и сказал ему «Секундочку!» Сказано это было, по словам министра, корректно и без чего-то угрожающего.

«После нескольких слов, встреча пошла по плану», ‒ резюмировал Степан Полторак.

Отметим, что глядя на видео, растиражированное в сети, складывается впечатление, что президент Зеленский развернулся и сделал резкий жест в сторону министра, либо даже оттолкнул его.

Как писала «Фраза», Зеленский объяснил, за что «погнали в шею» главу Укртрансбезопасности.

Ранее Зеленский ввязался в перепалку с дерзкой «украинкой», обозвавшей его «малороссом».