Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи

Известная актриса Инна Чурикова упала со сцены. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это в московском театре «Русская песня».

ЧП случилось во время второго акта, когда она оступилась и упала вниз. Спектакль тут же прервали. Ее вынесли за кулисы на руках сотрудники театра.

Сейчас 75-летняя актриса находится в реанимации. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Известно, что у Инны Чуриковой сломаны ребра.

Как писала «Фраза», встреча с Путиным стоила известной итальянской актрисе свободы.

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