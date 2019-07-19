Известная российская актриса упала со сцены во время спектакля. Сейчас в реанимации ее спасают врачи

Известная актриса Инна Чурикова упала со сцены. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это в московском театре «Русская песня».
ЧП случилось во время второго акта, когда она оступилась и упала вниз. Спектакль тут же прервали. Ее вынесли за кулисы на руках сотрудники театра.
Сейчас 75-летняя актриса находится в реанимации. Ее госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Известно, что у Инны Чуриковой сломаны ребра.
Как писала «Фраза», встреча с Путиным стоила известной итальянской актрисе свободы.
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