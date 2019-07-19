Известный американский актер спел под гитару на стеклянном мосту в Киеве

Вечером четверга, 18 июля, на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту в Киеве прошел необычный концерт. Как выяснили журналисты «Фразы», тут выступил известный американский актер и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.

Гуляя по вечернему Киеву, Джаред Лето забрел на скандальный мост, где попросил гитару у уличного музыканта и исполнил несколько песен перед собравшимися зеваками.

Видео выступления очевидцы делятся в сети:

Как писала «Фраза», победительница Евровидения Нетта Барзилай показала клип, который сняла в Киеве.

Ранее известная французская певица представила клип о Киеве, назвав его «на русский манер».