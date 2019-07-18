Зеленский побывал на запорожском «недострое», где устроил разнос чиновникам

В четверг, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Запорожье, где раскритиковал местных чиновников. Как выяснили журналисты «Фразы», «Зе» возмутился «волокитой» со строительством моста через Днепр.

Как передает пресс-служба главы государства, первым делом Зеленский отправился на плотину ДнепроГЭС, где компания «Укргидроэнерго» занимается ремонтом дорожного покрытия. Здесь «Зе» провел беседу с директором компании Игорем Сиротой, который пообещал президенту закончить ремонт до октября, иначе он уйдет в отставку.

Далее глава государства отправился на печально известный «недострой» ‒ мост через Днепр, строительство которого ведется аж с 2004 года. Во время пребывания на объекте, Зеленский выразил недоумение тем фактом, что стоимость строительства моста может увеличиться с 2,8 до 13 миллиардов гривен.

«2,8 плюс 10 ‒ за 13 млрд гривен вы предлагаете мост? Приведите, пожалуйста, пример, где мост столько стоит. И почему раньше было 5, а сейчас 12,8?» ‒ обратился Зеленский к запорожским чиновникам.

В свою очередь, глава Службы автодорог в Запорожской области Андрей Ивко попытался объяснить президенту, что, по сравнению с первоначальной сметой 15 летней давности, в стране существенно подорожали цемент и металл, поэтому стоимость строительства и возросла.

Однако эти аргументы президента не убедили.

Видеозапись воспитательной беседы Зеленского с запорожскими чиновниками доступна к просмотру на видеохостинге Youtube.

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