Стали известны подробности поджога студии аниме в Японии: нападение совершил фанатик, погибли десятки сотрудников

Стали известны новые страшные подробности поджога студии аниме Kyoto Animation в японском Киото. Как выяснили журналисты «Фразы», по последним данным, жертвами огня стали уже 25 человек.

При этом, как сообщают местные спасатели, десятки людей находятся под завалами.

Около сорока человек остаются в больницах.

Всего на момент пожара, который начался утром четверга, 18 июля, в трехэтажном здании находились примерно семьдесят человек.

Полиция заявила, что поджигателем оказался 41-летний местный житель.

Тем временем, в социальных сетях пишут, что он был фанатом аниме и хотел таким образом прославиться и «попасть в новости». Выжившие в пожаре рассказывают, что видели нападавшего, которые разлива горючие и кричал «Умри!»

Как писала «Фраза», пожар тушили пять часов.