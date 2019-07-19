Американцы показали испытание «огненного» беспилотника для… сельского хозяйства

В США провели испытание беспилотника-огнемета. Как выяснили журналисты «Фразы», появилось видео работы TF-19 Wasp.

Видно, как беспилотник приближается к своей цели, после чего буквально сжигает ее.

При атаке используется система плазменного зажигания. Огнемет может работать без остановки более ста секунд, расходуя всего лишь 3,7 литра топлива.

Впрочем, отмечается, что использовать данное оружие будут в сельском хозяйстве.

Как писала «Фраза», самолет британской компании случайно превысил скорость звука.

Ранее под Лос-Анджелесом рухнул боевой истребитель.