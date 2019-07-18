На трассе под Одессой грузовик раздавил автомобиль – погибли четыре человека (18+)

Утром четверга, 18 июля, на трассе Одесса – Рени произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут грузовик MAN буквально раздавил автомобиль Volkswagen.
Как передают местные СМИ, жертвами аварии стали четыре человека. Среди погибших – ребенок.
Известно, что автомобиль ехал в Одессу, а грузовик двигался из города. На повороте в село Старокозачье Volkswagen не пропустил MAN при развороте, после чего произошло лобовое столкновение.
Отметим, что водитель грузовика не пострадал.
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