В Киеве загорелась маршрутка: появилось видео

Утром четверга, 18 июля, в Киеве на Броварском проспекте загорелась маршрутка. Как выяснили журналисты «Фразы», она курсировала между столицей и Броварами.
К счастью, на момент ЧП в ней не было пассажиров – незадолго до этого их высадили на конечной остановке, а водитель поехал «на круг».
Возгорание произошло в задней части машины.
Приехавшие спасатели оперативно ликвидировали огонь.
Никто не пострадал.
Видео ЧП:
Как писала «Фраза», в Киеве машина врезалась в маршрутку с людьми.
Ранее в ДТП с маршруткой под Киевом погибли люди.