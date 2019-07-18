В Киеве загорелась маршрутка: появилось видео

Утром четверга, 18 июля, в Киеве на Броварском проспекте загорелась маршрутка. Как выяснили журналисты «Фразы», она курсировала между столицей и Броварами.

К счастью, на момент ЧП в ней не было пассажиров – незадолго до этого их высадили на конечной остановке, а водитель поехал «на круг».

Возгорание произошло в задней части машины.

Приехавшие спасатели оперативно ликвидировали огонь.

Никто не пострадал.

Видео ЧП:

Как писала «Фраза», в Киеве машина врезалась в маршрутку с людьми.

Ранее в ДТП с маршруткой под Киевом погибли люди.