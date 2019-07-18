В Японии подожгли студию аниме – пострадали десятки людей, есть погибшие

Утром четверга, 18 июля, в японском Киото произошло огненное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут подожгли студию по производству аниме.

Как сообщают местные СМИ, в огне пострадали как минимум тридцать восемь человек, а десять из них сейчас находятся в реанимации.

Позже спасатели нашли на месте ЧП десять трупов.

Студия Kyoto Animation находилась в трехэтажном доме – она полностью выгорела.

Полиция говорит о поджоге. Уже задержан мужчина с канистрой – в ней была горючая жидкость. Возможно, у него были сообщники.

Видео пожара:

Как писала «Фраза», в Японию пришла аномальная жара – уже гибнут люди.

Как оказалось, население Японии стремительно сокращается уже десять лет кряду.