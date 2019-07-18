В Днепре подрезали неадекватного хулигана

В среду, 17 июля, в Днепре напали на продавца арбузов. Как выяснили журналисты «Фразы», хулигана ранили ножом.

Как передает «Информатор», к торговой точке подошел неадекватный молодой человек и начал требовать себе арбуз, заявляя, что у него нет денег. Ему дали половину плода, но хулиган полез драться.

За продавца заступился один из прохожих, который достал нож и ранил дебошира.

Подрезанного хулигана задержала полиция, а вот его обидчика – ищут.

Видео драки:

Как писала «Фраза», в Днепре машина охраны протаранила авто с ребенком.

Ранее в Днепре прямо возле морга нашли труп.