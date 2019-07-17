В Одессе зверски изнасиловали пассажирку такси

В среду вечером, 16 июля, в Одессе в «лапы» насильников попала 25-летняя местная жительница. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленники приехали за девушкой... на такси.

Как передает пресс-служба полиции области, приблизительно в 23-00 одесситка через мобильное приложение вызвала такси, чтобы доехать до центра города.

По вызову прибыл автомобиль, в салоне которого, помимо водителя, находился еще один пассажир. Несмотря на это, девушка согласилась ехать.

Сообщается, что в районе улицы Лиманской водитель внезапно остановил машину, после чего они вместе с «напарником», угрожая ножом, надругались над потерпевшей, в т.ч. и «неестественным» способом.

Совершив преступление, злоумышленники уехали с места происшествия, захватив с собой сумку и мобильный телефон потерпевшей.

Отмечается, что сыщики смогли выйти на след подозреваемых уже через несколько часов. Насильниками оказались родные братья ‒ 1995 и 1997 г. р.

В настоящее время правоохранителя выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-братьям грозит длительное тюремное заключение.

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