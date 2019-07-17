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Зеленский ввязался в перепалку с дерзкой «украинкой», обозвавшей его «малороссом»

Зеленский ввязался в перепалку с дерзкой «украинкой», обозвавшей его «малороссом»

Во время визита в Николаевскую область президент Владимир Зеленский провел воспитательную беседу с главой местной ОГА Викторией Москаленко, которая до президентских выборов называла его «малороссом». Как выяснили журналисты «Фразы», дерзкая «народная избранница» не стушевалась перед влиятельным собеседником.

Как передает «Страна», еще во время президентской кампании, Москаленко написала о Зеленском следующее: «... я таких малоросов как Вова не люблю и все».

Отмечается, что «Зе» не забыл об этой скандальной реплике, поэтому не преминул возможностью «разобраться» с председателем Облсовета при личной встрече.

«Я малорос? Вы серьезно говорите, что я малорос? ... Придется вам как-то выживать со мной, малоросом», ‒ обратился к ней Владимир Зеленский.

В свою очередь, чиновница ответила, что во время предвыборной президентской кампании поддерживала Порошенко и сказала: «Я думаю, что вы докажете, что не являетесь малороссом и будем сотрудничать».

«Давайте договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка», ‒ перебил ее «Зе».

На это Виктория Москаленко ему ответила, что она ‒ украинка.

«Меня народ пока что избрал», ‒ продолжил наступление Зеленский.

«Я тоже избрана народом», ‒ парировала Москаленко.

Как писала «Фраза», суровый «хозяйственник» Зеленский устроил разнос чиновникам на Николаевщине.

Ранее Зеленский отреагировал на ДТП с кортежем и раскрыл тайну желтых браслетов.

Тэги: Петр Порошенко, общество, Николаевская область, скандал, политика, Президент Украины, облгосадминистрация, регионы, Малороссия, Владимир Зеленский, новости Украины, ОГА

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