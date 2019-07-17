Cуровый «хозяйственник» Зеленский устроил разнос чиновникам на Николаевщине

В среду, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом Николаевскую область. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства попытался «разрулить» животрепещущие проблемы региона.

В частности, «Зе» проинспектировал аэропорт города Николаева, где устроил перепалку сразу с двумя чиновниками ‒ директором воздушной гавани и губернатором области Вячеславом Бонем.

Так, областному главе «прилетело» за «бандитский» статус города Николаева, а директору аэропорта пришлось отдуваться за бардак, разведенный в «воздушных воротах» области.

Кроме того, «Зе» прокатился по николаевскому бездорожью, где на собственном опыте убедился в провале программы по строительству и ремонту дорог государственного и областного значения.

Как писала «Фраза», Зеленский подал в Раду законопроект о незаконном обогащении. За три дня до досрочных выборов.

Ранее сообщалось, что Зеленский не стал «кошмарить» одиозного «черта» из Борисполя.