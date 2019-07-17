В Индии из-за сильных дождей обрушился четырехэтажный дом – есть погибшие

В Мумбае (Индия) сильные ливни привели к обрушению четырехэтажного здания. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительным данным, жертвами трагедии стали четырнадцать человек.

ЧП произошло накануне в районе Донгри.

Сейчас спасатели продолжают поиск людей под завалами. Работы усложняют сильные дожди. Спасти удалось лишь десять человек, среди них есть и дети.

Известно, что обрушившемуся дому было около ста лет и его очень давно не ремонтировали.

Число жертв, скорее всего, будет расти по мере обнаружения тел погибших.

Как писала «Фраза», причиной прорыва дамбы в Индии назвали нашествие крабов.

Ранее в Индии автобус рухнул в канал – погибли десятки людей.